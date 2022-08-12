12 августа 2022 года православные верующие отмечают день Силы и Силуана.

12 августа 2022 года православные верующие отмечают день Силы и Силуана.ИСТОРИЯСвятые апостолы Силос и Силуан проповедовали христианство далеко в прошлом. Святой Силос был последователем Павла и везде следовал за ним. За это его подвергли жестоким гонениям. Однажды в Македонии двух апостолов арестовали.Святые не стали отрекаться от Христа и остались верны своей вере. Когда их истязали, вдруг произошло чудо. Случилось землетрясение, которое освободило их.После этого апостолы отправились по миру проповедовать христианскую веру. Позже их сделали епископами. Силос и Силуан много совершили чудотворных дел.Есть версия, что Силуан – латинская версия имени Сила. В ряде повествований говорится, что это один и тот же человек.ТРАДИЦИИАпостол Сила ассоциировался у верующих с богатырем. Люди верили, что он дает силу всему живому. Именно поэтому считалось, что в этот день рожь набирает силу. Также в этот день святой Сила напитывал чудодейственными свойствами травы и коренья.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 12 АВГУСТА 2022 ГОДАВ этот православный праздник нельзя украдкой доить коров на поле. Иначе от него можно умереть. Нельзя в этот день сквернословить и лгать, особенно в корыстных целях.