Активисты Народного фронта требуют привести в порядок дорогу возле четвертой школы в...

Активисты "Народного фронта" требуют привести в порядок дорогу возле четвертой школы в Гусь-Хрустальном. В рамках ежегодной летней акции "Дорога в школу" общественники провели мониторинг пришкольных территорий и это одна из тех, что вызвали больше всего нареканий.Тротуар на улице Торфяной находится в ужасном состоянии. Возле учреждения нет пешеходного перехода и дорожных ограждений. Ходить здесь детям небезопасно, уверены в ОНФ. Свои пожелания активисты отправили в мэрию. В прошлом году подобная ситуация было около пятнадцатой и седьмой школ Гусь-Хрустального. Чиновники услышали общественников, и привели территории в надлежащее состояние.