Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской...

Управлением ФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с УМВД России по Владимирской области, выявлена и задокументирована противоправная деятельность 44-летней жительницы Владимира и двоих граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. В связи с организацией группой лиц по предварительному сговору незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан.По версии следствия, в период с мая по сентябрь 2021г. фигуранты, в целях извлечения личной материальной выгоды от совместной преступной деятельности по организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранцев, осуществили фиктивную постановку на миграционный учет около 100 граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона, с последующей выдачей им патентов на осуществление трудовой деятельности в России, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.В августе 2022г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов УМВД России по Владимирской области в отношении членов преступной группы возбуждено 2 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России.В настоящее время указанные лица задержаны, в их отношении решается вопрос об избрании меры пресечения.Фото https://www.pxfuel.com/