В фонды музея-заповедника «Александровская слобода» поступил интеерсный предмет - рельеф «Петр I на военных учениях в окрестностях Александровской слободы в 1689 г.». Он изготовлен ..

В фонды музея-заповедника «Александровская слобода» поступил интеерсный предмет - рельеф «Петр I на военных учениях в окрестностях Александровской слободы в 1689 г.». Он изготовлен скульптором, членом Союза художников РФ и Заслуженным художником России Ю.П.Хмелевским. У автора – 50-летний «послужной» список участника всевозможных выставок и вернисажей. Его работы находятся в музеях и частных коллекциях, а монументальные произведения установлены в Москве, Кемерово, Красноярске, Липецке, Туле, Гомеле, других городах страны. В творчестве скульптор обращается к историческим личностям, он неоднократно исполнял в камне и бронзе образ Ивана Грозного, чья судьба связана с Александровской слободой.«Петр I на военных учениях в окрестностях Александровской слободы в 1689 г.» - это станковая скульптура, относящаяся к рельефам. Приобретена для действующей экспозиции «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых». В композиции автор изобразил тактические учения Первого Московского выборного полка близ Слободы (ее панорама на заднем плане). В стремлении максимально показать событие он намеренно приблизил территорию Немецких гор (место учений) к слободскому кремлю, чтобы сделать его видимым. Фигура Петра монументальна: уверенная поза, царственная посадка, устремленный вдаль взгляд отражают характер будущего императора. Проработка деталей одежды и лиц, использование блестящей и матовой поверхности передает нюансы ткани, архитектуры, растений, с ювелирной точностью выполнены и все детали рельефа.В заключительном резюме от гл. хранителя музея Е.В.Жилкиной и хранителя коллекции И.А.Коротковой отмечено: «Данная композиция представляет собой художественную и историко-культурную ценность и является необходимым экспонатом для экспозиции «Александровская слобода XVII-XVIII вв. Дворцовая вотчина Романовых... , отражающей историческую эпоху XVII-XVIII вв., она займет достойное место в коллекции музея и Музейном фонде РФ». В самое ближайшее время она появится в музейном зале.