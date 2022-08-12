Не пропустите завтра в 8:00:
- Русское поле Ары Ханояна. Как уроженец Армении поднимает сельское...
Не пропустите завтра в 8:00:
- Русское поле Ары Ханояна. Как уроженец Армении поднимает сельское хозяйство в Юрьев-Польском районе?
- Всё лучшее - детям! Какие фильмы снял наш земляк кинорежиссер Николай Лебедев?
-" Пять черных и одно зелёное"… Яйца всех цветов радуги несут птицы на александровской ферме.
- И многонациональный портрет Владимирской земли - от кухни до народного творчества. Какими традициями и обычаями богат 33 регион?