Не пропустите завтра в 8:00: - Русское поле Ары Ханояна. Как уроженец Армении поднимает сельское...

Не пропустите завтра в 8:00:- Русское поле Ары Ханояна. Как уроженец Армении поднимает сельское хозяйство в Юрьев-Польском районе?- Всё лучшее - детям! Какие фильмы снял наш земляк кинорежиссер Николай Лебедев?-" Пять черных и одно зелёное"… Яйца всех цветов радуги несут птицы на александровской ферме.- И многонациональный портрет Владимирской земли - от кухни до народного творчества. Какими традициями и обычаями богат 33 регион?