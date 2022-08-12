Замгубернатора Константин Баранов обсудил с жителями Александровского района проблемы организации медпомощи.

Замгубернатора Константин Баранов обсудил с жителями Александровского района проблемы организации медпомощи в посёлке Балакирево. Встреча состоялась 11 августа.Два года назад в населённом пункте временно приостановлена деятельность дневного стационара. По соседству с ним находится поликлиника, где сейчас врачи принимают местных пациентов. Медучреждение нуждается в ремонте и не отвечает современным требованиям: помещения с узкими коридорами, нет возможности разделить потоки пациентов с инфекционной и неинфекционной патологией, есть сложности с обеспечением пожарной безопасности.В Балакирево в 2025 году запланировано строительство современной поликлиники. На период её возведения депздрав предложил организовать медпомощь в пустующем корпусе дневного стационара.Жители выразили опасения, что переезд поликлиники в здание дневного стационара может негативно сказаться на доступности медицинской помощи.«Однако вывод экспертов однозначен: организация медпомощи на его площадях – наиболее оптимальное решение, которое повысит уровни доступности и комфорта для пациентов и медперсонала, а вот ремонтировать старое здание поликлиники – нецелесообразно. К слову, сейчас приём в Балакиревской поликлинике ведут 2 участковых врача-терапевта и зубной врач. В сентябре в неё трудоустроится ещё один участковый врач», - рассказали в Белом доме.Выслушав мнения сторон врио заместителя губернатора поддержал перевод поликлиники в соседний корпус дневного стационара. Он также сообщил, что, учитывая намерен проработать перенос строительства поликлиники на 2023-2024 годы.