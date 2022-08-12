Проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов москвичи смогут принять участие в акции Миллион призов. На специальной странице можно узнать о том, как присоединиться к акции, что можно выиграть и где потратить призовые баллы.

Проголосовавшие онлайн на выборах муниципальных депутатов москвичи смогут принять участие в акции "Миллион призов". На можно узнать о том, как присоединиться к акции, что можно выиграть и где потратить призовые баллы.На сайте размещена информация о сроках проведения акции, условиях участия, призах и многом другом. Москвичам, которые проголосуют на выборах дистанционно, придет СМС с уникальным кодом для участия.Розыгрыш призов пройдет три дня – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн до 20:00 накануне каждого розыгрыша.Для получения призовых баллов победителям нужно активировать код до 26 сентября. Баллы можно потратить в магазинах, заведениях общепита, музеях, пополнить карту "Тройка" или направить их на благотворительность.В рамках акции разыграют 100 автомобилей, а также от трех до 10 тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю.В 2021 году среди участников онлайн-голосования разыграли 250 тысяч призов. Самые удачливые избиратели стали обладателями квартир и автомобилей.С 9 по 11 сентября москвичи будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.