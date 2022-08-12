Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру задержали на...

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру задержали на территории областного центра 40-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже мобильного телефона.Установлено, что зимой текущего года в ранее утреннее время задержанная находилась в салоне городского автобуса и заметила на месте для кондуктора мобильный телефон. Удостоверившись, что за ней никто не наблюдает, а кондуктор находится в другом конце салона, фигурантка похитила телефон стоимостью 20 000 рублей и вышла на ближайшей остановке.Чужой гаджет местная жительница не включала на протяжении нескольких месяцев и пользоваться им стала только в июле, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Женщина в краже призналась. В отношении нее возбуждено уголовное дело.Похищенный мобильный телефон изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице.Фото https://www.pxfuel.com/