В 13-30 поступило сообщение о возгорании лесовоза в поселке Муромский на улице Новая. Вызов в...

В 13-30 поступило сообщение о возгорании лесовоза в поселке Муромский на улице Новая.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение лесовоза по всей площади, сообщила пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.Пожарные оперативно ликвидировали горение автомобиля на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекалось 3 единицы техники, 10 человек личного состава МЧС России. Дознаватель МЧС России устанавливают причину пожара.Фото пресс-служба ГУ ЧС по Владимирской области.