Нарушителям грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.

С 13 августа во Владимирской области введут особый противопожарный режим. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Екатерина Мищенко.Причина - жаркая и сухая погода. Постановление обладминистрации уже подписано. Ограничения вводятся в целях предотвращения природных пожаров.Напомним, что запрещается проведение огневых работ, сжигание мусора и порубочных остатков, разведение костров, а также приготовление пищи на огне. Нарушителям грозят штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Напомним, что в 2022 году на владимирской земле зарегистрировано 76 очагов природных возгораний площадью 38 га, зафиксирован 221 пал сухостоя.