Звездопад Персеиды — самое красивое астрономическое событие 2022 года. Метеорный поток Персеиды...

Звездопад Персеиды — самое красивое астрономическое событие 2022 года.Метеорный поток Персеиды достигнет своего максимума, ожидается до 1-2 метеоров в минуту. Однако, их может быть плохо видно из-за полнолуния.Чтобы увидеть как можно больше падающих звезд Персеиды, нужно смотреть на северо-восток. В этой части неба, на границе созвездий Персея, Жирафа и Кассиопеи, находится радиант Персеид. Метеоры будут будто-бы вылетать из центра радианта и их можно будет наблюдать по всему небу.Чтобы быстро найти звездопад Персеиды, можно воспользоваться специальными приложениями для смартфонов.Метеорный поток из созвездия Персей будет действовать в течение всего месяца, но максимум ожидается в ночь с 12 на 13 августа.Фото https://www.pxfuel.com/