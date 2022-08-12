Начните утро со свежих новостей!
- Поможем вместе.
Успехи в спорте перечеркнуло роковое ДТП, но...
Начните утро со свежих новостей!
- Поможем вместе.
Успехи в спорте перечеркнуло роковое ДТП, но надежда на восстановление есть. Пятнадцатилетнему Илье Терещенко нужна наша помощь.
- Выход есть.
Мечты о развитии хозяйства едва не разбились о букву закона. Какой выход нашли для владимирских фермеров в облпарламенте?
- Деревенская красота.
Заповедные места и связь с Николаем Некрасовым. Жюри конкурса "Самая красивая деревня" посетило Алешунино Муромского района.