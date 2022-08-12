Спортсмены Меленковского района приглашают на благотворительный фестиваль. Он пройдет 28 августа....

Спортсмены Меленковского района приглашают на благотворительный фестиваль. Он пройдет 28 августа. Все средства, собранные на фестивале, передадут семье трехлетнего мальчика Мирона.Ребенок болен ДЦП и нуждается в постоянной медицинской поддержке. В программе фестиваля - матчи по мини-футболу, пляжному волейболу, настольному теннису. На празднике будет работать детская зона, мастер-класс с гирями проведут члены дружины ратоборцев «Русичи».