Сергей Собянин проверил строительство самого сложного участка Московского скоростного диаметра (МСД)

Сергей Собянин проверил строительство самого сложного участкаМосковского скоростного диаметра (МСД)Московский скоростной диаметр является главным проектом дорожного строительства в столице на сегодняшний день. Эта дорога объединит Северо-Восточную (СВХ) и Юго-Восточную хорды (ЮВХ). Длина магистрали составит 68 километров, а время езды по ней – около 40 минут.Строительство основной части МСД, а именно – СВХ, близится к завершению. Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, этот объект является крупнейшим в истории столицы. "Остались буквально восемь километров. Но какие это километры! Это два моста через Лихоборку и Яузу и эстакада — почти 2,5 километра, — которая будет крупнейшей в Европе", – сказал градоначальник.Накануне Собянин осмотрел строящийся участок диаметра, проходящий между Ярославским и Дмитровским шоссе. Это место считается самым сложным на всей СВХ. Пока автомобилисты могут доехать почти до Алтуфьевского шоссе, если двигаются от Ярославского. Открытие всего участка состоится до того, как в Москве отметят День города."Это большое дело, и с точки зрения экологии меньше будет перепробега и объединения десятков магистралей, которые пересекаются с хордой, связанности города в целом, от МКАД до Третьего транспортного кольца, центра столицы", – подчеркнул мэр столицы.В настоящий момент на участках Московского скоростного диаметра ведется строительство эстакад, развязок и тоннелей. Эти сооружения позволят гораздо эффективнее распределить транспортные потоки.Кстати, 10-километровый участок МСД между улицами Грайвороговской и Шоссейной построили на треть. В этом месте возводят транспортную развязку из пяти эстакад.Также сообщается, что сейчас на участке от Шоссейной до улицы Полбина ведется установка шумозащитных экранов, прокладка инженерных сетей и строительство двух эстакад (они свяжут скоростной диаметр с ТТК возле Люблинской улицы).Еще одна автомобильная дорога создается от улицы Полбина до Курьяновского бульвара. В настоящий момент там укладывают основание и готовят асфальтобетон. Частью МСД также станут эстакады через Батайскую и Батюнинскую улицы. Подробнее о строительстве диаметра – на официальном сайте мэра Москвы .