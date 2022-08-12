Прокуратура города Владимира добилась решения суда о «немедленном» расселении дома №9 на улице Подбельского. Здание, построенное в 1917 году, признали аварийным еще в 2013 году. Мэрия должна

Прокуратура города Владимира добилась решения суда о «немедленном» расселении дома №9 на улице Подбельского. Здание, построенное в 1917 году, признали аварийным еще в 2013 году. Мэрия должна была снести здание и расселить жильцов почти 10 лет назад. Так как вовремя это сделано не было, а жалоб от жильцов стало поступать все больше, прокуратура обратилась в