Слушания назначены на 18 августа.
Житель Суздальского района подал в суд на племзавод «Стародворский». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.
Мужчине не нравится, что арендованная им земля завалена мусором и навозом, который складировало предприятие. В иске указано, что на садовом участке суздальца также работают трактора, погрузчики и грузовики. Все попытки решить проблему с руководством сельхозкомпании полюбовно ни к чему не привели.
Теперь с делом будет разбираться суд. Слушания назначены на 18 августа.