Слушания назначены на 18 августа.

Житель Суздальского района подал в суд на племзавод «Стародворский». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Мужчине не нравится, что арендованная им земля завалена мусором и навозом, который складировало предприятие. В иске указано, что на садовом участке суздальца также работают трактора, погрузчики и грузовики. Все попытки решить проблему с руководством сельхозкомпании полюбовно ни к чему не привели.Теперь с делом будет разбираться суд. Слушания назначены на 18 августа.