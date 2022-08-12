Это будет своего рода единое парковочное пространство, которое включит в себя стоянки на...

Это будет своего рода "единое парковочное пространство", которое включит в себя стоянки на нескольких центральный улицах города музея. Общая его емкость составит 910 машино-мест. Из них 38 - для инвалидов, 14 - для туристических автобусов.В частности, в единое парковочное пространство войдут: Красная и Торговая площади и улицы: Васильевская, Виноградова, Кремлевская, Ленина, Энгельса и Пушкарская.Проект предполагает плату за стоянку для иногородних водителей и туристов в 100 рублей в час. Для местных жителей предусмотрена льгота - месячный абонемент за 150 рублей.Предполагается, что так Суздаль внедрит у себя мировой опыт туристических городов, где отдается предпочтение пешеходам, а не бесконечно растущему потоку авто.Фото https://www.pxfuel.com/