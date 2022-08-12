Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через...

Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород.В понедельник, 15 августа, будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств с 13:00 до 17:00 часов на пр.Ленина – от ул.Труда до ул.Октябрьской, сообщила администрация Коврова.Водителям и пешеходам необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения