Во Владимирской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета...

Во Владимирской области подвели итоги конкурса на предоставление субсидий из регионального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Одним из победителей в 2022 году стал проект "Стрелки", разработанный "Центром поиска пропавших людей Владимирской области" совместно с поисковым отрядом "ЛизаАлерт".Реализация проекта поможет значительно увеличить шансы потерявшихся в лесу людей быть найденными вовремя и (или) найти дорогу домой, сообщил "Центр поиска пропавших людей Владимирской области" в официальной группе Вконтакте.Планируется установить в лесных массивах тех территорий, где люди теряются особенно часто, яркие указатели, облегчающие ориентирование для потерявшихся и позволяющих человеку либо понять направление для самостоятельного выхода, либо по телефону запросить помощь у спасателей, просто назвав номер стрелки (а по факту — ее точные координаты). Установка подобных указателей в рамках общероссийского проекта "Стрелки" в нескольких регионах уже показала свою эффективность.Фото: Павел Деньжонков – ЦЕНТР ПОИСКА ПРОПАВШИХ ЛЮДЕЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ.