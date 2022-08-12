Сотрудник завода получил травму ноги.

В Муроме по факту падения металла на рабочего возбуждено уголовное дело. На одном из предприятий выявлены нарушения законодательства об охране труда.В ходе проверки выяснилось, что на мужчину опрокинулись плохо установленные металлические детали. Сотрудник завода получил травму ноги.Горпрокуратура направила материалы проверки в СУ СК, который возбудил уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ. Руководителю предприятия внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.