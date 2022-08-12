Сотрудник завода получил травму ноги.
В Муроме по факту падения металла на рабочего возбуждено уголовное дело. На одном из предприятий выявлены нарушения законодательства об охране труда.
В ходе проверки выяснилось, что на мужчину опрокинулись плохо установленные металлические детали. Сотрудник завода получил травму ноги.
Горпрокуратура направила материалы проверки в СУ СК, который возбудил уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ. Руководителю предприятия внесено представление. Виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.