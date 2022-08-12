Мужчина зарезал знакомого во время бытовой ссоры.

В Селивановском районе задержан мужчина, который зарезал своего знакомого. Об этом рассказала официальный представитель Следкома Мария Серова.По версии следствия, в ночь с 6 на 7 августа между обвиняемым и его товарищем, с которым они проживали в одном доме, произошёл конфликт. Последний решил выгнать друга на улицу. Однако сожитель не хотел уходить. Он взял нож и нанёс обидчику четыре удара в область шеи.От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте происшествия.Душегуб скрылся, но 11 августа его поймали. По ходатайству следователя фигуранта заключили под стражу.