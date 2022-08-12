В Селивановском районе 11 августа задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 48-летнего знакомого. Предыдущие 4 дня предполагаемый убийца провел в бегах. По версии следствия, в ночь с 6 на 7

В Селивановском районе 11 августа задержали мужчину, обвиняемого в убийстве 48-летнего знакомого. Предыдущие 4 дня предполагаемый убийца провел в бегах. По версии следствия, в ночь с 6 на 7 августа убитый стал выгонять задержанного из дома, в котором они вместе проживали. Не захотев остаться на улице, мужчина схватил нож и не менее четырех раз ударил