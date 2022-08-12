Стало известно, что в смертельной аварии, которая произошла 9 августа в Вязниках, погибла известная...

Стало известно, что в смертельной аварии, которая произошла 9 августа в Вязниках, погибла известная врач-офтальмолог Ирина Коледачкина. Как сообщила редакция "День во Владимире", женщина 29 лет проработала в вязниковской детской поликлинике врачом-офтальмологом. Жители Вязников в соцсетях выражают соболезнования близким и вспоминают приемы у Ирины Коледачкиной, называя ее врачом с большой буквы.Напомним, в Вязниках на перекрёстке улиц Удобная и Железнодорожная с трассой М7 «Волга» фура смяла легковую машину, за рулем которой была Ирина Коледачкина.Сегодня, 12 августа, в Вязниках простились с врачом-офтальмологом.Фото: ВК «Вязники на связи»