ЧП произошло утром 12 августа.

В Собинке 18 пожарных тушили угольный склад. ЧП произошло утром 12 августа.В 10-47 в МЧС поступило сообщение о возгорании на улице Молодежная. На место незамедлительно выехали 4 единицы техники и 18 человек личного состава.Наблюдалось сильное задымление внутри помещения, которое используется для хранения угля. Пожарные потушили пламя площадью 20 квадратных метров. В результате пожара повреждены мешки с углём. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства устанавливает причину случившегося.