Жители улицы Шмидта в Суздале считают, что мост через реку Каменку опасен для жизни. Местные называют путепровод горбатым чудищем. Ребят, смотрите, мост как шатается. Это же вообще. Он же

Жители улицы Шмидта в Суздале считают, что мост через реку Каменку опасен для жизни. Местные называют путепровод горбатым чудищем. Ребят, смотрите, мост как шатается. Это же вообще. Он же рухнет скоро. У перехода крутые подъемы. Пожилым людям и мамам с колясками передвигаться по нему проблематично. Наталья Фомина переходит мост по восемь раз в день. У