На 1 курс в ВлГУ зачислено 1739 абитуриентов, прошедших по конкурсу на бюджетные места по...

На 1 курс в ВлГУ зачислено 1739 абитуриентов, прошедших по конкурсу на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения. Из них 260 – в Муромский институт (филиал).Традиционно большой популярностью пользуются направления подготовки, связанные с педагогическим образованием («Английский язык. Китайский язык», «Английский язык. Немецкий язык», «Английский язык. Французский язык», «История. Иностранный язык», «Экономическое образование. Английский язык»), а также «Лингвистика», направления в сфере экономики, гуманитарных наук и информационных технологий, в частности, «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», сообщила пресс-служба ВлГУ.Кроме того, на заседании приемной комиссии были подписаны приказы о зачислении аспирантов на очную бюджетную форму обучения. Зачислено 20 человек.Фото https://www.pxfuel.com/