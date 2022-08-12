Не пропустите в дневном выпуске Вестей: Герои-добровольцы На защиту Донбасса. Из Владимирской...

Не пропустите в дневном выпуске "Вестей":Герои-добровольцыНа защиту Донбасса. Из Владимирской области сегодня отправилась новая партия добровольцев.Поможем вместеУспехи в спорте перечеркнуло роковое ДТП, но надежда на восстановление есть. Пятнадцатилетнему Илье Терещенко нужна наша помощь.Чудеса селекцииИ от селекции до цифровых технологий. Как суздальским аграриям удалось изменить подход к современному хозяйству?