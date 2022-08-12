Губернаторские выборы должны быть чистыми и открытыми. С таким обращением к членам регионального...

Губернаторские выборы должны быть чистыми и открытыми. С таким обращением к членам регионального Штаба общественного наблюдения выступила Алена Булгакова, исполнительный директор федеральной ассоциации "Независимый общественный мониторинг". Она отметила, что Владимирская область вошла в число субъектов, где нет ни одного отказа при регистрации кандидатов. С коллегами она пообщалась по видеосвязи.Алёна Булгакова, исполнительный директор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг":- Это говорит о здравом подходе. О здоровом интересе. И, действительно, поддержке тех кандидатов, персоналий, которые выдвигаются на эту важную должностьВ обсуждении также приняли участие Дмитрий Жученко, региональный координатор "Независимого общественного мониторинга", Илья Сперанский - член Общественной палаты Владимира и Данила Авдеев - представитель ВлГУ. Главная тема встречи - мониторинг выборов в губернаторы, которые пройдут 9-11 сентября. Также руководитель регионального Штаба Общественного наблюдения Галина Мизелёва и председатель Союза журналистов Владимирской области Александр Карпилович подписали договор о сотрудничестве. Союз журналистов уже не первый год помогает обеспечивать объективность при освещении выборов. Эти же задачи выполняют общественники.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- У нас вместе, мы можем иметь эффект от совместной деятельности, чтобы дать возможность нашим согражданам, поверив в чистоту выборов, иметь удовлетворение от избрания человека, за которого они проголосуют.