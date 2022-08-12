Именно такая формулировка прописана в постановлении Октябрьского районного суда.

Во Владимире расселят аварийный дом 1917 года постройки. Переселения жителей добивается прокуратура.Многоквартирный №9 на улице Подбельского ещё в 2013 году признан подлежащим сносу. Однако горожане до сих пор ютятся в ветхих квартирах.Прокурор подал на мэрию в суд. В ходе разбирательств решено найти владимирцам благоустроенные квартиры. Подобрать новые квадратные метры администрация должна немедленно. Именно такая формулировка прописана в постановлении Октябрьского районного суда.