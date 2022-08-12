Во Владимире 38-летний водитель скутера врезался в грузовик вечером 11 августа на улице Сакко и Ванцетти. Очевидцы утверждают, что водитель «двухколесного» был пьян. По предварительной

Во Владимире 38-летний водитель скутера врезался в грузовик вечером 11 августа на улице Сакко и Ванцетти. Очевидцы утверждают, что водитель «двухколесного» был пьян. По предварительной информации, водитель скутера не уступил главную дорогу грузовику, за рулем которого был 32-летний мужчина из-за чего произошло столкновение. В результате пострадал 38-летний водитель скутера. Пострадавший отказался от медосвидетельствования. Одни очевидцы