Все задумки будут реализованы в 33-ем регионе.

Во Владимире 28 социально-ориентированных проектов НКО получат гранты. В Белом доме рассказали о подведении итогов конкурса.Все задумки будут реализованы во Владимирской области. Средства выделят из областного бюджета и президентского Фонда.«Впервые за многие годы встреча с победителями прошла на уровне первого вице-губернатора. Мы хотим дальнейшей открытости во взаимодействии между НКО и властью», – отметила председатель комиссии по общественному контролю и развитию гражданского общества Общественной палаты региона Галина Мизелёва.