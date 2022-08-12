Мультипликаторов региона и тех, кто только грезит о будущем в профессиональной анимации, приглашают...

Мультипликаторов региона и тех, кто только грезит о будущем в профессиональной анимации, приглашают принять участие в конкурсе проектов. Медиахолдинг " Цифровое телевидение " продолжает прием заявок.Есть две категории, в которых можно представить свои идеи: анимационный фильм или сериал. Победители могут получить до миллиона рублей. Заявки уже поступили из 30 городов. Большинство мультфильмов построено, конечно, на приключениях или фантастике. Обращаются авторы и к русскому фольклору. Среди работ есть фАнфики на русские сказки. Заявки принимаются до 31 августа на сайте www.multpich.ru.