С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153547 владимирцев.

Во Владимирской области на 12 августа выявлено 83 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 19 человек. Ещё по 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском и Камешковском, 11 - в Ковровском, по 4 -в Петушинском и Кольчугинском, 7 - в Александровском, по 3 - в Гусь-Хрустальном и Суздальском, по 2 - в Юрьев-Польском, Киржачском и Вязниковском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному инфицированному прибавилось в Собинском, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 153547 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41729 заболевших во Владимире, 18109 - в Ковровском районе и 16903 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.