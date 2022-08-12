Недалеко от Вязников произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель перевернувшейся инкассаторской машины. Авария случилась 11 августа около 10:25. По предварительной информации,

Недалеко от Вязников произошло ДТП, в результате которого пострадал водитель перевернувшейся инкассаторской машины. Авария случилась 11 августа около 10:25. По предварительной информации, водитель «Ниссана» выехал на встречную полосу, где врезался в инкассаторский «Фольксваген». От удара банковская машина опрокинулась. Водителя «Фольксвагена» с травмами госпитализировали в больницу. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!