Уже отправлено более 80 тонн груза.
Елена Торхова, руководитель местного отделения «МГЕР»...
Уже отправлено более 80 тонн груза.
Елена Торхова, руководитель местного отделения «МГЕР» Ковровского района
– Мы надеемся, что эта помощь будет полезна людям и они получат частичку нашей поддержки и нашей души.
Роман Кавинов, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России»:
– На тех территориях, которые в зоне боевых действиях там не просто налаживать мирную жизнь, ее восстанавливать нужно, там нужно отстраивать заново учреждения социальной сферы жилой сектор и конечно наш регион во всем этом активно участвует.