Уже отправлено более 80 тонн груза. Елена Торхова, руководитель местного отделения «МГЕР»...

Уже отправлено более 80 тонн груза.Елена Торхова, руководитель местного отделения «МГЕР» Ковровского района– Мы надеемся, что эта помощь будет полезна людям и они получат частичку нашей поддержки и нашей души.Роман Кавинов, руководитель регионального волонтерского центра «Единой России»:– На тех территориях, которые в зоне боевых действиях там не просто налаживать мирную жизнь, ее восстанавливать нужно, там нужно отстраивать заново учреждения социальной сферы жилой сектор и конечно наш регион во всем этом активно участвует.