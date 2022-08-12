К предельной осторожности призывают спасатели в эти выходные жителей Владимирской области. В регион...

К предельной осторожности призывают спасатели в эти выходные жителей Владимирской области. В регион опять придет зной, а значит многие поедут отдыхать на водоемы. И как показывает статистика несчастные случаи на воде происходят именно в жару.Так с начала купального сезона неосторожное купание уже привело к гибели 35 человек, в том числе семерых детей. Цифры тревожные. За аналогичный период прошлого года число погибших увеличилось на 17 процентов. Чаще всего трагедии происходят в местах, не разрешенных для купания и не оборудованных в соответствии с требованиями. Что касается взрослых, то чаще всего причиной их гибели становится алкогольное опьянение, у детей - отсутствие присмотра и навыков плавания. В МЧС напоминают, если вы стали очевидцем происшествия, незамедлительно сообщите по номерам 101 или 112.Андрей Захваткин, главный специалист отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Владимирской области:– Купаться можно только на организованных пляжах, где есть спасательный пост и дежурят спасатели. Запрещается купаться в состоянии опьянения. Пьяный человек в воде - это 100% утопленник. Запрещается оставлять детей у воды без присмотра, родители всегда должны знать, где находится их ребенок, так как это их обязанность. Также на водоемах запрещается заплывать за буйки, подплывать к плавсредствам, подавать ложные сигналы тревоги.