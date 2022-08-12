Всего было выпущено порядка 4 тыс. мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород...

Всего было выпущено порядка 4 тыс. мальков одной из наиболее ценных пресноводных пород рыб.Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2021-2022 гг., сообщила пресс-служба компании.Удовлетворительное состояние мальков перед выпуском в водную среду было подтверждено представителем территориального управления Росрыболовства.Выпуск мальков стал первым этапом реализации экологических мероприятий АО «Транснефть-Верхняя Волга» по искусственному воспроизводству водных биоресурсов в 2022 году. С августа по октябрь в реки Волгу и Оку планируется выпустить 12 тыс. молоди стерляди.