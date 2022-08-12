В регионе опять устанавливается особый противопожарный режим. Он начнет действовать уже завтра 13...

В регионе опять устанавливается особый противопожарный режим. Он начнет действовать уже завтра 13 августа. А какая работа будет проводиться для обеспечения безопасности населенных пунктов в зоне риска природных пожаров, расскажем в нашем сюжете.В зоне риска в Судогодском районе - сразу пятнадцать населенных пунктов. Особое внимание - муниципалитетам, которые ранее уже получали предписания.Дмитрий Орлов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам:– Организовано создание противопожарной минерализованной полосы, окос травянистой растительности и уборка сухой травянистой растительности.Глава Вяткинского сельского поселения Валерий Сафонов говорит, ситуация под контролем: траву скосили, деревни опахали, с дачниками провели беседы.Валерий Сафонов, глава администрации муниципального образования Вяткинского сельского поселения Судогодского района:– Понятно, что в выходные дни хочется и отдохнуть, и развести костер, и шашлыка поесть..Но злоупотреблять этим не надо. И мы стараемся людей предупредить.Чтобы как минимум был принят ряд мер, которые бы предотвратили трагедию.Пожарный водоем. Купаться запрещено. Такая табличка встречает местных жителей на реке "Черная". К подъездным путям пожарного водоснабжения - особые требования.Дмитрий Орлов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам:– На данном водоисточнике требования выполнены. Организована разворотная площадка. Подъезд к водоему обеспечивается. Забор воды в целях пожаротушения возможен.Всего в нашем регионе в зоне повышенной пожарной опасности - более 400 населенных пунктов. Предотвратить пожар всегда проще, чем его ликвидировать.Анастасия Сахарова при содействии Главного управления МЧС России по Владимирской области.Вести "Владимир"