За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией,...

За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.19 случаев - во Владимире,5 - в Муромском районе,11 - в Ковровском,4 - в Петушинском,4 - в Кольчугинском,7 - в Александровском,2 - в Юрьев-Польском,13 - в Гусь-Хрустальном,1 - в Собинском,2 - в г. Радужный,2 - в Киржачском,5 - в Камешковском,1 - в Гороховецком,1 - в Меленковском,2 - в Вязниковском,3 - в Суздальском,1 в Селивановском районе.Напомним, что накануне было подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекциейВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 153547 случаев заболевания