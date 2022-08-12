За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией,...
За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
19 случаев - во Владимире,
5 - в Муромском районе,
11 - в Ковровском,
4 - в Петушинском,
4 - в Кольчугинском,
7 - в Александровском,
2 - в Юрьев-Польском,
13 - в Гусь-Хрустальном,
1 - в Собинском,
2 - в г. Радужный,
2 - в Киржачском,
5 - в Камешковском,
1 - в Гороховецком,
1 - в Меленковском,
2 - в Вязниковском,
3 - в Суздальском,
1 в Селивановском районе.
Напомним, что накануне было подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153547 случаев заболевания