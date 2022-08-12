С завтрашнего дня. С учётом установившихся погодных условий – жаркой и сухой погоды – с субботы на...

С завтрашнего дня.С учётом установившихся погодных условий – жаркой и сухой погоды – с субботы на территории Владимирского региона постановлением администрации области вновь установлен особый противопожарный режим.Данный режим вводится в целях предотвращения возникновения и распространения природных пожаров в условиях роста класса пожарной опасности, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.В рамках действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня в любых целях: проведение огневых работ, сжигание мусора и порубочных остатков; разведение костров; приготовление пищи на огне. Нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с кодексом об административных правонарушениях грозит штрафом: на физическое лицо – от 10 до 20 тысяч рублей; на должностное – от 30 до 60 тысяч рублей; на юридическое – от 400 до 800 тысяч рублей.Напонмим, начала года во Владимирской области зарегистрировано 76 очагов природных пожаров на площади порядка 38 гектаров.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.