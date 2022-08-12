Чудеса селекции. Благодаря уникальным специалистам во Владимирской области засеивают целые поля...

Чудеса селекции. Благодаря уникальным специалистам во Владимирской области засеивают целые поля гороха. Где и как выращивают элитные семена разных культур и внедряют цифровизацию? Расскажет Любовь Клюквина.– Знаменитое Владимиро-Суздальское ополье, залесье. В меловом периоде на этих землях располагалось мелководное море. Сейчас это слабохолмистая равнина среди густых лесов средней полосы с особыми плодородными почвами с большим количеством гумуса. На территории ополья располагаются Владимир, Суздаль, Кольчугино, Юрьев-Польский.Соль этих земель - в многообразии и качестве культур, которые здесь можно с успехом выращивать. Вот, например, озимая пшеница "Мера", продукт суздальской селекции, рассказывает Юрий Бровтман. Устойчивая к полеганию, гибкая, эластичная. Такая может колоситься от Санкт-Петербурга до Тамбова. Идеальная для наших снежных, морозных зим. Климатически тяжелый год привел к стрессу и уменьшению урожайности большинства культур, например, сбой дали краснодарские сорта. Но не суздальские! Сбор - 58 центнеров с гектара.Юрий Бровтман, гендиректор Верхневолжского селекционного семеноводческого центра:– На сегодняшний день наше предприятие обрабатывает 2600 гектар земли в рамках четырехпольного севооборота. Это пары, озимые культуры, горохи (зернобобовые культуры) и яровые.Селекционер Юрий Бровтман родом из Гусь-Хрустального, в сельском хозяйстве - 17 лет. Пять из них посвятил размножению семян суздальской селекции. Для его инновационного предприятия работа в регионе - частно-государственное партнерство. Без этого сейчас никак.Юрий Бровтман, гендиректор Верхневолжского селекционного семеноводческого центра:– Работаем над созданием системы помощи, активной помощи сельхозтоварпроизводителям, чтобы они не просто покупали семена,//а мы могли бы рассказать особенности сортов, которые выводим, показать технологические приемы, позволяющие раскрыть их генетический потенциал.Никто из традиционных селекционеров не верил, что компания Юрия сможет вырастить на местном ополье горох. Да еще двух сортов - орловская "Софья" и воронежский "Рокет". В планах собрать две с половиной тысячи тонн - на семена и на фураж.– Компетенция должна быть не просто, как это было раньше: выпить стакан водки, сесть в трактор.Одна из миссий предприятия - обучение новых кадров и прямое взаимодействие с ВУЗами. "Цифровая" молодая кровь нужна и в полях, говорит агроном.Юрий Бровтман, гендиректор Верхневолжского селекционного семеноводческого центра:– Мне нужны сегодня двадцатилетние мальчишки/девчонки со смартфонами. Понимаешь в чем дело? Я могу сегодня каждому агроному на смартфон вывести, чтобы он видел влажность поля. Чтобы он видео индекс NDVI и уже говорил, что, да, мне через два дня надо обработать антистрессом.Все должно быть современно и комфортно: коробка автомат, климат контроль и агронавигатор. Человек не может управлять природой, но в силах под нее подстроиться. С помощью инновационных технологий. Это не просто работа. В поле нужно быть шаманом.Юрий Бровтман, гендиректор малого инновационного предприятия Верхневолжский селекционный семеноводческий центр:– Сельским хозяйством надо жить. Потому что каждое поле, каждый участок земли это живой организм. Приходя к нему, ты должен научиться ощущать его энергетику, чувствовать его язык общения. Почему? Потому что только отдавая свою энергию и получая энергию земли, энергию растений, которыми ты живешь и общаешься, можно получить конечный результат.Любовь Клюквина, Александр Чунаев.Вести "Владимир"