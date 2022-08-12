Действия Вашингтона и киевского режима могут привести к ядерной катастрофе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинской армии.

Действия Вашингтона и киевского режима могут привести к ядерной катастрофе. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя обстрелы Запорожской атомной электростанции со стороны украинской армии."Запорожскую АЭС обстреливают ракетами и тяжелой артиллерией, что может привести к трагическим последствиям для жителей большинства регионов Украины и ряда стран Европы", – написал Володин в своем .Ответственность за ядерную катастрофу будет лежать на президентах США и Украины Джо Байдене и Владимире Зеленском, заявил спикер. Он упрекнул лидеров европейских государств в том, что с их молчаливого согласия ведутся обстрелы атомной электростанции.Ситуация вокруг Запорожской АЭС несет угрозу жизни европейских граждан, отметил Володин. Он призвал Европарламент прервать каникулы и обсудить вопрос.Запорожская атомная электростанция расположена в городе Энергодар. С начала марта она находится под контролем вооруженных сил России.На протяжении пяти месяцев украинские войска неоднократно обстреливали атомную электростанцию. В последние дни удары приобрели массированный характер. Россия потребовала созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН.