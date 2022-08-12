Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Селивановского района.По версии следствия, в ночь с 6 на 7 августа 2022 года между обвиняемым и его знакомым, с которым они проживали в одном доме, произошёл конфликт из-за того, что последний стал выгонять его на улицу. На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений он нанес обидчику не менее четырех ударов ножом в область шеи.От полученных телесных повреждений 48-летний мужчина скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.После совершения преступления мужчина скрылся, однако 11 августа 2022 года был задержан сотрудниками правоохранительных органов.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Фото пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.