Во Владимире возбудили два уголовных дела в отношении местной 44-летней жительницы, а также двух граждан Центрально-Азиатского региона, фиктивно поставивших на учет около 100 мигрантов. По

Во Владимире возбудили два уголовных дела в отношении местной 44-летней жительницы, а также двух граждан Центрально-Азиатского региона, фиктивно поставивших на учет около 100 мигрантов. По данным следствия, с мая по сентябрь 2021 года задержанные фиктивно поставили приехавших на учет, а также помогли им с получением патента на работу на территории РФ. В августе полиция задержала