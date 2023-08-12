Губернатор Александр Авдеев провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей...

Губернатор Александр Авдеев провел рабочую встречу с Уполномоченным по защите прав предпринимателей во Владимирской области.Глава региона обсудил с Аллой Матюшкиной темы дальнейшего улучшения делового климата региона и поддержки ответственного бизнеса.Аналитика, представленная уполномоченной, позволит выявить все острые вопросы и совместно с депутатским корпусом и муниципалитетами точечно работать над их решением.На встрече обсудили системные задачи, отражённые в ежегодном докладе уполномоченного о результатах деятельности в 2022 году.Александр Авдеев подчеркнул, что за 10 лет институт региональной бизнес-защиты стал компетентным помощником для предпринимателей и Правительства области в самых непростых ситуациях.