Как вырастить земляничный шпинат? Расскажем в рубрике «Во саду ли, в огороде» Во Владимирской...

Как вырастить земляничный шпинат? Расскажем в рубрике «Во саду ли, в огороде»Во Владимирской области снимут с продажи 250 сортов, не допущенных к использованию пакетированных семян. С начала 2023 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провели проверки 28 организаций, продающих семена на территории Владимирской области. Рейд прошел по местам торговли пакетированными семенами в городах Владимир, Ковров, Александров, Струнино, Киржач, Суздаль, Муром, Судогда и поселках Мстера, Никологоры, Новый. Было выявлено сотни сортов и гибридов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ. Это томаты «Минусинские стаканы», «Минусинский домашний», «Пасхальное яйцо», «Мамонтенок», «Гусиное яйцо», «Ослиные уши», «Монгольский карлик»; перец сладкий «Генеральский», «Бивни мамонта»; морковь «Каротель», «Мо», «Нандрин», «Медовая сказка»; капуста «Чудо ультрараннее», «Чудо на засол», «Лежебока». Они не исследованы на сортовые и посевные качества, на наличие ГМО, в связи с чем не могут находиться в обороте.О тонкостях выбора семян на посадку сегодня и расскажут ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова.- Валентина Васильевна, периодически мы возвращаемся к теме семян, сейчас это актуально. есть много особенностей при покупке семян, о которых мы сегодня с Вами и расскажем, чтобы радиослушатели лучше ориентировались. Мы будем полагаться на свой опыт и на одну телевизионную программу - там проводили интересные эксперименты, есть повод на них ссылаться. Начнём с простого. Вы предпочитаете покупать семена в простых белых пакетиках или в ярких, цветных с картинками?- И те, и те. Когда я уже знаю, какой сорт, как себя проявил - я не гонюсь за красочностью и покупаю сорт или гибрид в белых пакетиках. Но долго не храню, в белых пакетиках семена хранятся 2 года. Год посадки и следующий за ним год. В ярких пакетиках хранить семена можно и 3 года. Год посадки + два. Он более прочный, защищённый. И там бывают ещё семена обработанные, дражированные. Тогда новый сорт или гибрид беру в таком пакетике.- Вы упомянули сортовые растения и гибриды. У нас была на эту тему передача. Но давайте коротко напомним о различиях. Предпочтительнее гибриды покупать?- Наши предки сортами пользовались. Они их вывели. В нашей местности вывели лук мстёрский, огурцы муромские, огурцы вязниковские, томаты муромские.- То есть оставляли плоды на дозревание и брали из них семена?- Сорт может быть выведен не только народными селекционерами, но и учёными. В советский период много сортов появилось различных культур. Но в получении сорта учёные, в отличии от народной селекции, которая веками продолжалась, быстрее выводили новые сорта. 7-10 лет. Это овощные. А плодовые могли и 20,30,40 лет.- Чтобы вырастить сорт нужно соблюдать правила. Растение изолировать, чтобы не было переопыления с другими сортами насекомыми, ветром или с рук. Использовать укрывной материал, щиты и т.д.- А с гибридами проще. Гибрид получается при скрещивании сортов или гибридов с лучшими материнскими свойствами. Получается сильное, здоровое растение, устойчивое к болезням и вредителям. И более урожайное. Поэтому очень много гибридов постоянно появляется. Как тут не ошибиться?- Я нашла информацию, что в России мало выращивают семян. В основном они заграничные - голландские, финские, китайские. У нас их только в красивые пакетики упаковывают. И при этом некоторые недобросовестные поставщики приобретают семена просроченные или с критическим сроком использования. Их за границей по дешевке охотно продают. Им выгодно. Надо утилизировать, а за утилизацию надо платить. И мы удивляемся, почему при соблюдении всех правил, семена плохо всходят или не всходят вообще. А это просто просрочка. Поэтому, нужно заказывать семена у проверенных производителях, которые имеют свои плантации. Сами выращивают семена и гибриды. И существует такой сайт - госсорт.ком. На нём можно проверить, существует ли вообще такое растение в природе. Чего мы покупаем. Например, земляничный шпинат. Он к шпинату никакого отношения не имеет. Валентина Васильевна, что же это за земляничный шпинат?И вот тут, как говорится, на самом интересном месте мы и прервёмся. В понедельник ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова продолжат захватывающий семеноводческий ликбез. Интересно всё-таки узнать, что же это за чудо природы - земляничный шпинат?Фото pxfuel.com