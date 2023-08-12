Запрещенная выходка 11-летней Анджелины вынудила медика прочитать целую лекцию. Виктория Боня получила серьезное предупреждение.

Запрещенная выходка 11-летней Анджелины вынудила медика прочитать целую лекцию. Виктория Боня получила серьезное предупреждение.Подрастающая наследница дивы из "Дома-2" уделяет много внимания внешности и пытается выглядеть старше своих лет. Будучи ребенком, она наносит яркий макияж и манерно подражает голливудским звездам. Популярная мама посмеивается, потакая прихотям. Недавно Вика Боня сняла на камеру размалеванную Анджелину, когда та нелепо вышагивала в туфлях на шпильках.Ролик вызвал неоднозначную реакцию у публики. обратился к ортопеду Василию Строганову за профессиональным комментарием. В итоге 11-летней Анджелине "прилетело" от врача за шалость. Он строго запретил носить девочкам высокие каблуки. Вика Боня невольно спровоцировала интерес дочери к вредной для здоровья обуви.Да и самой артистке не стоит увлекаться шпильками, объявил врач. Такая обувь провоцирует деформацию ступней, поперечное плоскостопие, что является патологией и приводит к болевым ощущениям в ногах. Вика Боня определенно заслуживает лучшего."Вообще и взрослым не рекомендуется носить такой каблук. Ну это так, дань моды, красота требует жертв", — предостерег специалист в оставленной на тему шпилек лекции.Напомним, Вика Боня сейчас разбирается с прокуратурой. Эксперты проверяют ее сетевой контент на соответствие нормам законодательства. Если нарушение обнаружат, Вика Боня получит штраф.