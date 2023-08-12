Ледовая арена в посёлке Мелехово Владимирской области возобновит работу уже в сентябре. Центр...

Ледовая арена в посёлке Мелехово Владимирской области возобновит работу уже в сентябре.Центр управления регионом Владимирской области уточняет, что ледовая арена в поселке Мелехово (Ковровского района) возобновит работу в середине сентября 2023 года.Потребовалась замена конденсатора для системы охлаждения. И в августе должны его смонтировать. А пока спортсмены занимаются в ледовом дворце «Ковровец».Об этом в прямом эфире ЦУР Владимирской области сообщил глава администрации Ковровского района — Вячеслав Скороходов.Кстати, во Владимире также решается проблема со льдом в «Полярисе».Напомним, в свое время это здание стало первым крытым ледовым дворцом областного центра. Под его крышей можно было кататься на коньках круглый год. Ситуация изменилась после строительства муниципального комплекса «Владимир». Большинство арендаторов переехало именно туда, а ледовый дворец в «восемьсотке» закрылся. И вот, снова проблема — желающих заниматься на коньках много, а места в комплексе «Владимир» всем не хватает.В данный момент известно, что каток Ледового дворца «Полярис» планируют открыть в сентябре 2023 года, об этом ещё в ноябре сообщал владимирский Белый дом.Запланирована работа секций детского спорта, школы хоккея и фигурного катания. Упоминается и сильная тренерская команда. Так что всеми любимое катание на льду как в Ковровском районе, так и во Владимире, не за горами.Фото: https://t.me/takizhivemvovladimire