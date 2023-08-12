В Лужниках для жителей и гостей столицы проходят ночные дискотеки в рамках Московского урбанистического форума.

В "Лужниках" для жителей и гостей столицы проходят ночные дискотеки в рамках Московского урбанистического форума.На сцене рядом с Малой спортивной ареной хедлайнером станет певица, автор песен и актриса Люся Чеботина. Выступление начнется в 21:00.Чтобы не опоздать на выступление любимых артистов, публикуем точное расписание: в 21:00 выступит Люся Чеботина, в 22:00 — DJ Smash, в 23:00 выйдет группа Dabro, а в 00:00 — "Дискотека Авария", и Lykov в 01:00.Вход свободный.