На трассе М-12 во Владимирской области определена стоимость проезда по платным участкам. Автодор...

На трассе М-12 во Владимирской области определена стоимость проезда по платным участкам."Автодор" определил стоимость проезда по платным участкам М-12 от Москвы до Арзамаса. Речь идёт об трехсот восьмикилометровом отрезке трассы.Для владельцев легковушек из столицы страны до столицы региона (это чуть больше 150 километров) тариф составит 1 399 рублей, от Владимира до Арзамаса - 1 422.Весь путь, соответственно, стоит 2 821 рубль.За объезд Балашихи (по маршруту Москва-Электроугли) автомобилисты заплатят 130 рублей, участок от столицы до Центральной кольцевой автодороги оценивается почти в 390, а до Орехово-Зуева - в 585 рублей.На новой скоростной трассе будут действовать скидки при оплате транспондером (небольшое устройство, которое автоматически считывает факт проезда вашего автомобиля по платному участку трассы) - до 15 процентов.